NL Contest Strasbourg, 26 mai 2023, Strasbourg.

NL Contest

Skate park de la Rotonde Strasbourg Bas-Rhin

2023-05-26 – 2023-05-28

Strasbourg

Bas-Rhin

Ce festival international des cultures urbaines unique en Europe propose un programme riche, autour des compétitions de sports urbains (Roller, BMX, Skate, Freestyle Scooter…), complété par des démonstrations et tournois liés aux cultures urbaines (StreetBall, BreakDance, DJ’s, Graffiti…), une grande scène musicale, qui se tiendra sur deux jours, ainsi que de nombreuses animations autour du festival, un village exposants… Chaque année, le NL Contest accueille les meilleurs athlètes mondiaux dans leurs disciplines sportives ainsi que des artistes locaux et internationaux, et rassemble plus de 27 000 aficionados sur trois journées et nuits festives. Pour faire le plein de sensations fortes et d’expériences uniques, le tout dans une ambiance survoltée : rendez-vous au NL Contest !

