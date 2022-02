NKUMBA SYSTEM La Mesón, 12 mars 2022, Marseille.

NKUMBA SYSTEM (MUSIQUE AFRO-COLOMBIENNE) Mix énergétique et tropical, entre Colombie et Afrique Centrale. Comme un excès de vitesse sur une autoroute imaginaire reliant Douala à Barranquilla! Nkumba System joue avec les points communs des musiques colombiennes et africaines; générosité, danse, clave et transe. Ici le highlife, la rumba zaïroise ou le makossa rencontrent la cumbia, le currulao ou encore la guaracha. La virtuosité des guitares “à la camerounaise” et la beauté des polyrythmies caribéennes s’allient naturellement dans un seul but : animer les danseurs! “¡Bailalo Duro!” Nkumba System voit le jour à Bogota en 2018, dans le bouillonnement de la scène tropicale colombienne. Dirigé par le guitariste marseillais Guillo Cros qui jouait alors avec le groupe Romperayo, le groupe enchaîne les singles et collabore entre autres avec le label Palenque Records. En novembre 2020 sort leur premier album “¡Bailalo Duro!” sur Prado Records, distribué par The Pusher. Bref, au bout de la sueur , t’auras pas encore fini de danser ! Distribution : Guillaume Cros – guitare, chœur / Cindy Pooch – chant / Jhon Socha – basse, chœur / Simba Daniel Evousa – guitare / Cédrick Bec – batterie. Découvrir : « Este Bolsillo » : [https://www.youtube.com/watch?v=mLAVJHmHino](https://www.youtube.com/watch?v=mLAVJHmHino)… « Live Session au K’fé Quoi » : [https://www.youtube.com/watch?v=eS06MNxojC8](https://www.youtube.com/watch?v=eS06MNxojC8)… ▪️ Infos pratiques ▪️ ? Billetterie ici : [https://urlz.fr/hmWl](https://urlz.fr/hmWl) ou par mail à [contact@lameson.com](mailto:contact@lameson.com). Attention places limitées ! ⚠️ Ouverture des portes à 19H30 / Concert à 20h30 ⚠️ Site web : [http://www.lameson.com](http://www.lameson.com) Tarif : 12€ + 3€ (adhésion annuelle avec un verre offert) Buvette & Restauration avant les concerts aux bons soins de Denise.

12€ + 3€ (adhésion annuelle avec un verre offert)

♫MUSIQUE AFRO-COLOMBIENNE♫

La Mesón 52 rue Consolat 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



