OPERA BASTILLE PARIS Place de la Bastille 75012

EN QUELQUES MOTS :

En février 1972, le président américain Richard Nixon se rend en Chine pour rencontrer Mao Zedong. Dans le contexte électrique de la guerre du Vietnam et de la guerre froide, ce rapprochement marqua un tournant dans les rapports sino-américains. Figure majeure de la musique contemporaine, John Adams fit de cet événement le sujet de son premier opéra. Drame politique et humain, Nixon in China aborde le dégel politique favorisé par la « diplomatie du ping-pong », née de l’invitation des joueurs de table américains par leurs homologues chinois, un an avant le voyage de leur président. Une partition entêtante, où les pulsations et répétitions propres au minimalisme musical s’entremêlent avec des lignes mélodiques d’un grand lyrisme. Pour son entrée au répertoire de l’Opéra national de Paris, l’œuvre est confiée à la metteuse en scène Valentina Carrasco qui souligne l’importance et le pouvoir médiateur du sport national chinois dans l’Histoire.

Nixon in China

Opéra en trois actes (1987)

Musique : John Adams – (1947)

Livret : Alice Goodman

Direction musicale Gustavo Dudamel

Zhou Enlai :

Xiaomeng Zhang

Richard Nixon :

Thomas Hampson

Henry Kissinger :

Joshua Bloom

Nancy Tang :

Yajie Zhang

Mao Zedong :

John Matthew Myers

Pat Nixon :

Renée Fleming

Chiang Ch’ing :

Kathleen Kim

