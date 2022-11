ENDLESS AGONY LE CYCRIEN’S Nivillac Catégories d’évènement: Morbihan

Nivillac

ENDLESS AGONY LE CYCRIEN’S, 25 novembre 2022 21:00, Nivillac. Vendredi 25 novembre, 21h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Endless Agony est un groupe de Hardcore, teinté de Thrash et de death, conçu en pleine pandemie mondiale par des énervés de la baston dans le pit. https://www.facebook.com/EndlessAgonyFR LE CYCRIEN’S 5 place du chanoine béniguel, 56130 Nivillac 56130 Nivillac Morbihan vendredi 25 novembre – 21h00 à 22h00

Détails Heure : 21:00 - 22:00 Catégories d’évènement: Morbihan, Nivillac Autres Lieu LE CYCRIEN'S Adresse 5 place du chanoine béniguel, 56130 Nivillac Ville Nivillac lieuville LE CYCRIEN'S Nivillac Departement Morbihan

LE CYCRIEN'S Nivillac Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nivillac/

ENDLESS AGONY LE CYCRIEN’S 2022-11-25 was last modified: by ENDLESS AGONY LE CYCRIEN’S LE CYCRIEN'S 25 novembre 2022 21:00 LE CYCRIEN'S Nivillac Nivillac bar-bars

Nivillac Morbihan