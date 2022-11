ANTI-FIASCO LE CYCRIEN’S Nivillac Catégories d’évènement: Morbihan

Nivillac

ANTI-FIASCO LE CYCRIEN’S, 26 novembre 2022 21:00, Nivillac. Samedi 26 novembre, 21h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Anti-fiasco est au folk-rock ce que le spaghetti est au western. https://www.facebook.com/AntiFiasco

https://rockocorps.bandcamp.com

http://rockocorps.over-blog.org/?fbclid=IwAR0r4ioBWVPzIB2v8HgPQXJNv8yK8knnopdmgV3wbQ9Hwd-Gc2gpKoovOTU LE CYCRIEN’S 5 place du chanoine béniguel, 56130 Nivillac 56130 Nivillac Morbihan samedi 26 novembre – 21h00 à 23h30

Détails Heure : 21:00 - 23:30 Catégories d’évènement: Morbihan, Nivillac Autres Lieu LE CYCRIEN'S Adresse 5 place du chanoine béniguel, 56130 Nivillac Ville Nivillac lieuville LE CYCRIEN'S Nivillac Departement Morbihan

LE CYCRIEN'S Nivillac Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nivillac/

ANTI-FIASCO LE CYCRIEN’S 2022-11-26 was last modified: by ANTI-FIASCO LE CYCRIEN’S LE CYCRIEN'S 26 novembre 2022 21:00 LE CYCRIEN'S Nivillac Nivillac bar-bars

Nivillac Morbihan