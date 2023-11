Anne Consigny – L’occupation de Annie Ernaux FORUM, 13 avril 2024, NIVILLAC.

Anne Consigny – L’occupation de Annie Ernaux FORUM. Un spectacle à la date du 2024-04-13 à 20:30 (2024-04-13 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

LE CENTRE CULTUREL LE FORUM (1:1117214/2:1117241/3:1117243) présente ce spectacle L’Occupation raconte la jalousie obsessionnelle d’une femme envers une autre, dont elle ne connaît ni le visage ni l’identité. Son ancien amant, l’homme qu’elle a quitté après une relation de cinq années, s’est épris de cette autre qui devient alors sa mystérieuse et entêtante rivale. « Cette femme emplissait ma tête, ma poitrine et mon ventre (…) J’étais au double sens du terme, occupée », confie la narratrice. Happée par la recherche de cette inconnue, elle accumule des détails qui attisent sa fièvre et nous livre peu à peu le portrait d’une autre qui, à certains égards, lui ressemble comme un double effrayant. Sur scène, Anne Consigny endosse avec fougue les tourments de la narratrice, accompagnée, notamment à la harpe, par le multi-instrumentiste Christophe « Disco » Minck et par des images en toile de fond. Un moment intense, un des événements théâtraux de la saison.Accès handicapés, ouverture des portes à 20h Anne Consigny

FORUM NIVILLAC place du Brigadier Eric Marot Morbihan

