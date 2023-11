Lili Cros et Thierry Chazelle – Soyez Heureux FORUM, 16 mars 2024, NIVILLAC.

Lili Cros et Thierry Chazelle – Soyez Heureux FORUM. Un spectacle à la date du 2024-03-16 à 20:30 (2024-03-16 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

LE CENTRE CULTUREL LE FORUM (1:1117214/2:1117241/3:1117243) présente ce spectacle Un duo complice à l’énergie communicative.Entre sketches ciselés, moments de tendresse et mélodies entraînantes à l’esthétique folk, leur spectacle est un show à la fois touchant et désopilant, un vrai remède contre la morosité. Ce nouveau spectacle est aussi la belle histoire d’un banjo en fin de carrière qui retrouve une nouvelle jeunesse et de deux amoureux fantaisistes en quête d’un bonheur toujours plus grand. Avec son petit air de Marilyn Monroe version brunette, Lili est positive et rayonnante. Elle joue de la basse et sa voix sublime se marie à merveille avec le timbre plus rocailleux de son acolyte. Thierry est un clown raffiné et hypersensible, il joue de la guitare folk, de la mandoline et du banjo. Ces deux-là enchanteront comme d’habitude leurs aficionados et gagneront sûrement un public nouveau.Accès handicapés, ouverture des portes à 20hGratuit pour les enfants de 0 à 5 ans Thierry Chazelle, Lili Cros

FORUM NIVILLAC place du Brigadier Eric Marot Morbihan

