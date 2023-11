Dan, Ar Braz FORUM, 10 février 2024, NIVILLAC.

LE CENTRE CULTUREL LE FORUM (1:1117214/2:1117241/3:1117243) présente ce spectacle Comme un peintre, ses musiques ont une texture qu’il compose sur fond de mémoire celtique. Avec une carrière internationale derrière lui et une vingtaine d’albums, dont le fameux Héritage des Celtes, comment présenter Daniel Le Bras, dont on reconnaît aux premières notes le style et le son ? Bercé d’influences musicales d’abord anglo-saxonnes puis celtiques, ses compositions nous accompagnent depuis des décennies et continuent de rassembler un public très fidèle. Mélodiste hors pair, il se singularise par ses accords qui bourdonnent. Le bourdon est la base de sa musique comme de celle de bien des musiques traditionnelles. « C’est une note qui passe d’un accord à l’autre créant comme une ligne de flottaison imaginaire et la musique ondule dans des entrelacs… Et puis « avoir le bourdon » convient bien à la musique celtique teintée de mélancolie. L’univers celtique, le, melting-pot de ses peuples et périples, est ma marque de fabrique ».Accès handicapés, ouverture des portes à 20hGratuit pour les enfants de 0 à 5 ans Dan Ar Braz

FORUM NIVILLAC place du Brigadier Eric Marot Morbihan

