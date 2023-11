Charles Quimbert & François Chapron FORUM, 15 décembre 2023, NIVILLAC.

LE CENTRE CULTUREL LE FORUM (1:1117214/2:1117241/3:1117243) présente ce spectacle Cette création musicale chemine entre chants traditionnels, improvisations, créations électroacoustiques et récits oubliés. Eau des rivières, eau des fontaines mystérieuses, eau qui noie, qui sauve, qui lave, qui manque… Charles Quimbert chante à pleine voix complaintes, dariolages et mélodies ; François Chapron lui répond en jouant de toute la richesse des langages de la contrebasse. À l’écoute des mélodies, savoirs et croyances d’hier, cette création souligne l’importance essentielle de nos souvenirs et de nos émotions pour aborder les questions d’aujourd’hui. N’y aurait-il pas là quelques ressources pour nos lendemains ?Accès handicapés, ouverture des portes à 20hGratuit pour les enfants de 0 à 5 ans Charles Quimbert

FORUM NIVILLAC place du Brigadier Eric Marot Morbihan

