Nivillac Etre Vivant – Cie au Fil du Vent FORUM, 9 décembre 2023, NIVILLAC. Etre Vivant – Cie au Fil du Vent FORUM. Un spectacle à la date du 2023-12-09 à 15:00 (2023-12-09 au ). Tarif : 7.0 à 7.0 euros. LE CENTRE CULTUREL LE FORUM (1:1117214/2:1117241/3:1117243) présente ce spectacle Et si l’on créait un espace d’expression pour les poules ? Dans un château-poulailler ambulant, au lever du jour, une équipe de poules entre en scène pour rencontrer le public. À leurs côtés, Fourmi, personnage singulier, est là pour les accompagner. Elle fait en sorte que tout se passe bien pour que les poules puissent délivrer leur message. Elles ont quelque chose d’essentiel à partager avec le public, Fourmi en est convaincue. Quelle place choisit-on de donner aux vivants ? Ainsi, pose-t-on le regard à des endroits différents. Un hymne à l’amour pour ces êtres volatiles aux caractères bien trempés…Accès handicapés, ouverture des portes à 14h30 CIE AU FIL DU VENT Votre billet est ici FORUM NIVILLAC place du Brigadier Eric Marot Morbihan 7.0

Détails
Catégories d'Évènement:
Morbihan, Nivillac
Autres
Lieu
FORUM
Adresse
place du Brigadier Eric Marot
Ville
NIVILLAC
Departement
Morbihan

