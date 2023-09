Le train dans tous ses états Niversac Boulazac Isle Manoire, 30 septembre 2023, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Samedi 30 Septembre

LE TRAIN DANS TOUS SES ÉTATS

Le 30 septembre, le Musée National de la Préhistoire fête ses 100 ans, et c’est l’occasion de faire la fête !

Rendez-vous ce jour à 9h50 sur le parvis de la gare de Niversac pour participer à un accueil en fanfare du passage de la locomotive à vapeur d’époque.

Tout au long de la journée, des animations seront organisées en gare de Niversac par l’association Meriller Vapeur : expositions d’objets ferroviaires de l’époque, maquettes et reconstitution de la gare de Niversac..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 17:30:00. .

Niversac Saint Laurent sur Manoire

Boulazac Isle Manoire 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, September 30th

THE TRAIN IN ALL ITS STATES

On September 30, the Musée National de la Préhistoire celebrates its 100th anniversary, and it’s time to celebrate!

Join us on the forecourt of Niversac station at 9:50 a.m. for a fanfare to welcome the passing steam locomotive.

Throughout the day, the Meriller Vapeur association will be organizing events at Niversac station, including exhibitions of period railway artefacts, scale models and a reconstruction of Niversac station.

Sábado 30 de septiembre

EL TREN EN TODOS SUS ESTADOS

El 30 de septiembre, el Musée National de la Préhistoire cumple 100 años, ¡y es hora de celebrarlo!

Acompáñenos a las 9.50 h en la explanada de la estación de Niversac para una bienvenida con fanfarrias al paso de una locomotora de vapor de época.

Durante todo el día, la asociación Meriller Vapeur organizará actos en la estación de Niversac, como exposiciones de objetos ferroviarios de época, maquetas y una reconstrucción de la estación de Niversac.

Samstag, 30. September

DER ZUG IN ALL SEINEN ZUSTÄNDEN

Am 30. September wird das Musée National de la Préhistoire 100 Jahre alt, und das ist ein Grund zum Feiern!

Wir treffen uns an diesem Tag um 9:50 Uhr auf dem Vorplatz des Bahnhofs von Niversac, um an einem Fanfarenempfang der vorbeifahrenden historischen Dampflok teilzunehmen.

Den ganzen Tag über werden im Bahnhof von Niversac von der Vereinigung Meriller Vapeur Animationen organisiert: Ausstellungen von Eisenbahnobjekten aus der damaligen Zeit, Modelle und eine Rekonstruktion des Bahnhofs von Niversac.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT de Périgueux