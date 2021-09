Paris Floréal Belleville île de France, Paris Niveau Zéro Atelier Floréal Belleville Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Niveau Zéro Atelier Floréal Belleville, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 0h

gratuit

météorologies – Sculpture / Installation / Exposition / Objet / Mobilier Partout, il y a de l’attente. L’attente d’un refus, d’une promesse, d’un jugement, d’un succès ou d’un climax. Chacun doit avoir droit à sa part de jouissance. L’exposition entame une réflexion autour de la constitution comme studio et l’attente que cela suscite, auprès de nous-mêmes, auprès des autres.Ce sujet se matérialise à travers le duo salle d’attente/salle d’opération, qui est utilisé comme dorsal structurant l’exposition. Ainsi, toutes les pièces, du mobilier à la sculpture, se situent à la frontière de la normalité et de l’étrange, et continuent de cultiver cette ambiguïté. Cette exposition se veut être autant un moment de contemplation qu’un moment d’expérience direct. Nuit Blanche -> Nuit Blanche Floréal Belleville 43, rue des Couronnes Paris 75020

2 : Couronnes (366m) 11 : Pyrénées (402m) ligne 20, ligne 71

Contact :Floréal Belleville Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

Date complète :

2021-10-02T19:00:00+02:00_2021-10-03T00:00:00+02:00

Niveau Zéro Atelier

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Floréal Belleville Adresse 43, rue des Couronnes Ville Paris lieuville Floréal Belleville Paris