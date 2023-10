BIATHLON version “Sarbacane et raquettes à neige” NISTOS Nistos, 27 février 2024, Nistos.

Nistos,Hautes-Pyrénées

Venez essayer cette manière ludique du Biathlon avec enchainement de Tirs à la Sarbacane et parcours de course en raquettes à neige à réaliser en famille, entre amis, en groupe

Ici le souffle sera indispensable pour tirer et courir, abaisser son rythme cardiaque pour avoir le maximum de lucidité et le minimum de tremblements sur le pas de tir avant de reprendre la course.

Matériel mis à disposition : raquettes à neige et sarbacane

Tarifs : 10,00 €/+12 ans et 5,00 €/-12 ans,

Groupe à partir de 4 personnes : 8,00 €

De 13h00 à 15h00, rendez-vous à la cabane le « Chat Laid » à l’entrée de la station Nordique de Nistos.

2024-02-27 13:00:00 fin : 2024-02-27 15:00:00. .

NISTOS à la cabane le « Chat Laid » à l’entrée de la station Nordique de Nistos

Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and try this fun way of Biathlon, with a series of Sarbacane shoots and a snowshoe race course to be completed with family, friends or a group

You’ll need to breathe to shoot and run, and lower your heart rate to ensure maximum lucidity and minimum shaking on the shooting range before resuming the race.

Equipment provided: snowshoes and blowpipe

Prices: ?10.00 / over 12s and ?5.00 / 12s,

Groups of 4 or more: 8.00 ?

From 1:00 pm to 3:00 pm, meet at the « Chat Laid » hut at the entrance to the Nistos Nordic resort

Ven a probar esta divertida modalidad de Biatlón con una secuencia de tiro con la Sarbacane y un recorrido de carrera con raquetas de nieve para completar en familia, con amigos o en grupo

Tendrás que respirar para disparar y correr, y bajar tu ritmo cardíaco para asegurarte de tener la mente lo más despejada posible y no temblar en el campo de tiro antes de reanudar la carrera.

Equipo disponible: raquetas y cerbatana

Precios: 10,00 euros / mayores de 12 años y 5,00 euros / menores de 12 años,

Grupos de 4 o más: 8,00?

De 13.00 a 15.00 h, encuentro en la cabaña « Chat Laid », a la entrada de la estación nórdica de Nistos

Probieren Sie diese spielerische Art des Biathlons aus, bei der Sie mit der Familie, mit Freunden oder in der Gruppe einen Parcours mit Schneeschuhen absolvieren

Hier ist der Atem unerlässlich, um zu schießen und zu laufen, den Herzschlag zu senken, um die maximale Klarheit und das minimale Zittern auf dem Schießstand zu haben, bevor man das Rennen wieder aufnimmt.

Zur Verfügung gestelltes Material: Schneeschuhe und Blasrohr

Preise: 10,00 ?/+12 Jahre und 5,00 ?/-12 Jahre,

Gruppen ab 4 Personen: 8,00 ?

Von 13:00 bis 15:00 Uhr, Treffpunkt an der Hütte « Le Chat Laid » am Eingang der Nordic-Station von Nistos

Mise à jour le 2023-10-26 par OT de Neste-Barousse|CDT65