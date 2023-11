Balade nocturne en raquette à neige ! NISTOS Nistos, 22 février 2024, Nistos.

Nistos,Hautes-Pyrénées

Cette balade insolite hivernale est l’occasion de découvrir la montagne de nuit. Elle commencera par la contemplation du coucher du soleil et ensuite de découvrir au dessus de nos têtes les premières étoiles pour accompagner notre déplacement en raquettes à neige. Une soirée à ne pas rater et à faire découvrir, partager à vos proches !

Si vous souhaitez prolonger ce bon moment, nous vous proposons de partager un repas typique hiver dans notre cabane avant de redescendre dans la vallée.

• Niveau facile – 2h30 de marche

• Matériel fournis (raquettes, bâtons, lampe)

Tarifs :

Balade raquettes – uniquement : 22 €/p ; 15 €/- 12ans

Balade raquettes et repas : 35 €/p ; 22 €/- 12 ans.

NISTOS au « Chat Laid » à l’entrée de la station Nordique de Nistos Cap Nestès

Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



This unusual winter walk is an opportunity to discover the mountains by night. It begins with a contemplation of the sunset, followed by the discovery of the first stars overhead to accompany our snowshoe journey. It’s an evening not to be missed, and one you’ll want to share with your friends and family!

If you’d like to extend the evening, we invite you to share a typical winter meal in our hut before heading back down to the valley.

? Easy level ? 2h30 walk

? Equipment supplied (snowshoes, poles, torch)

Prices :

Snowshoe walk – only: 22 ?/p ; 15 ?/- 12ans

Snowshoe walk and meal: 35 ?/p ; 22 ?/- 12 yrs

Este insólito paseo invernal es una oportunidad para descubrir las montañas de noche. Comienza con la contemplación de la puesta de sol, seguida del descubrimiento de las primeras estrellas sobre nuestras cabezas mientras viajamos con raquetas de nieve. Es una velada que no debe perderse y que querrá compartir con sus amigos y familiares

Si desea prolongar la velada, estaremos encantados de compartir una comida típica de invierno en nuestra cabaña antes de regresar al valle.

? Nivel fácil ? 2h30 de marcha

? Material proporcionado (raquetas, bastones, linterna)

Precios :

Paseo con raquetas de nieve – sólo: 22 ?/p; 15 ?/- 12años

Paseo con raquetas y comida: 35 ?/p; 22 ?/- 12 años

Diese ungewöhnliche Winterwanderung ist eine Gelegenheit, die Berge bei Nacht zu entdecken. Sie beginnt mit der Betrachtung des Sonnenuntergangs, um dann über unseren Köpfen die ersten Sterne zu entdecken, die unsere Fortbewegung mit Schneeschuhen begleiten. Ein Abend, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten und den Sie mit Ihren Lieben teilen sollten!

Wenn Sie diesen schönen Moment verlängern möchten, schlagen wir Ihnen vor, eine typische Wintermahlzeit in unserer Hütte zu teilen, bevor wir wieder ins Tal absteigen.

? Leichter Schwierigkeitsgrad ? 2,5 Stunden Wanderung

? Material wird gestellt (Schneeschuhe, Stöcke, Lampe)

Preise:

Schneeschuhwanderung – nur : 22 ?/p ; 15 ?/- 12J

Schneeschuhwanderung und Essen: 35 ?/P; 22 ?/- 12 Jahre

