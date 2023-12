Rando’raquettes NISTOS Nistos Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Nistos Rando'raquettes NISTOS Nistos, 28 janvier 2024, Nistos.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 10:00:00

fin : 2024-01-28 16:00:00 JOURNÉE Cool Raquettes Pour profiter pleinement de votre journée, du panorama en allant plus loin découvrir ce qui se cache derrière la colline qui se trouve devant nous, derrière l’arbre ou le rocher, etc… Randonnée avec la pause déjeuner en pleine nature.

Tarifs :

Adulte : 30€ – Enfant (de 8 à 12 ans) : 25€ Tarifs comprenant l’encadrement par un accompagnateur en montagne, le prêt des raquettes à neige et des bâtons. Ils ne comprennent pas le droit d’accès (Forfait raquettes) pour la traversée de l’espace nordique de Nistos, si la randonnée se réalise en traversant son domaine ni le pique-nique des participants. CONDITIONS PARTICULIÈRES

La neige et la météo étant des éléments qui évoluent rapidement, pour des raisons de sécurité, l’accompagnateur du Bureau Montagne des Nestes se réserve le droit de modifier le lieu de la balade ou d’annuler la sortie. MATÉRIEL PERSONNEL

La pratique de la raquette à neige se déroulant dans un environnement montagnard hivernal et le temps changeant vite en montagne, prévoir un équipement adapté : • Vêtements chauds (pantalon de ski ou pantalon de rando et collant, sous pull, polaire…)

• Bonnet

• Gants

• Lunettes de soleil

• Crème solaire

• Chaussures de randonnée hautes ou après ski (éviter les Moonboots).

• Un petit sac à dos avec une bouteille d’eau ou thermos et quelques « en-cas ». Une attention particulière devra être apportée à l’équipement des enfants..

NISTOS au « Chat Laid » à l'entrée de la station Nordique de Nistos Cap Nestès

Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie

