BIATHLON version “Sarbacane et raquettes à neige” NISTOS Nistos, 17 janvier 2024, Nistos.

Nistos Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 13:00:00

fin : 2024-01-17 15:00:00

Venez essayer cette manière ludique du Biathlon avec enchainement de Tirs à la Sarbacane et parcours de course en raquettes à neige à réaliser en famille, entre amis, en groupe

Ici le souffle sera indispensable pour tirer et courir, abaisser son rythme cardiaque pour avoir le maximum de lucidité et le minimum de tremblements sur le pas de tir avant de reprendre la course.

Matériel mis à disposition : raquettes à neige et sarbacane

Tarifs : 10,00 €/+12 ans et 5,00 €/-12 ans,

Groupe à partir de 4 personnes : 8,00 €

De 13h00 à 15h00, rendez-vous à la cabane le « Chat Laid » à l’entrée de la station Nordique de Nistos.

.

NISTOS à la cabane le « Chat Laid » à l’entrée de la station Nordique de Nistos

Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



