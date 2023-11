Construction d’un QUINZHEE, abri de neige NISTOS Nistos, 27 décembre 2023, Nistos.

Nistos,Hautes-Pyrénées

Construction d’un QUINZHEE, abri de neige

Venez créer votre premier hutte de neige ou QUINZHEE !

Vue de loin, le Quinzhee ressemble à un igloo mais sa méthode de fabrication est fort différente.

Alors que l’igloo est construit de blocs de neige, le Quinzhee est construit de neige tapée.

Tarifs : 15,00 €/+12 ans et 10,00 €/-12 ans,

Groupe à partir de 4 personnes : 10,00 €

comprend : matériel mis à disposition pour sa réalisation.

De 13h00 à 15h00, rendez-vous à la cabane le « Chat Laid » à l’entrée de la station Nordique de Nistos.

2023-12-27 13:00:00 fin : 2023-12-27 15:00:00. .

NISTOS à la cabane le « Chat Laid » à l’entrée de la station Nordique de Nistos

Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Construction of a QUINZHEE snow shelter

Come and build your first snow hut or QUINZHEE!

Seen from afar, the Quinzhee looks like an igloo, but its construction method is very different.

Whereas an igloo is built from blocks of snow, a Quinzhee is made from packed snow.

Prices: 15.00 ?/+12 years and 10.00 ?/-12 years,

Groups of 4 or more: 10.00 ?

includes: materials provided.

From 1:00 pm to 3:00 pm, meet at the « Chat Laid » hut at the entrance to the Nistos Nordic resort

Construir un refugio QUINZHEE para la nieve

¡Ven a construir tu primer refugio de nieve o QUINZHEE!

Visto desde lejos, el Quinzhee se parece a un iglú, pero el método de construcción es muy diferente.

Mientras que un iglú se construye con bloques de nieve, un Quinzhee se construye con nieve compacta.

Precios: 15,00 euros / mayores de 12 años y 10,00 euros / menores de 12 años,

Grupos de 4 o más: 10,00 ?

incluye: materiales proporcionados para su construcción.

De 13:00 a 15:00 horas, cita en la cabaña « Chat Laid », a la entrada de la estación nórdica de Nistos

Bau eines QUINZHEE, Schneefangs

Kommen Sie und bauen Sie Ihre erste Schneehütte oder QUINZHEE!

Aus der Ferne betrachtet sieht das Quinzhee wie ein Iglu aus, aber die Baumethode ist ganz anders.

Während ein Iglu aus Schneeblöcken gebaut wird, wird das Quinzhee aus geklopftem Schnee errichtet.

Eintrittspreise: 15,00 ?/+12 Jahre und 10,00 ?/-12 Jahre,

Gruppen ab 4 Personen: 10,00 ?

beinhaltet: Material, das zu seiner Herstellung zur Verfügung gestellt wird.

Von 13:00 bis 15:00 Uhr, Treffpunkt: Hütte « Le Chat Laid » am Eingang der Nordic-Station von Nistos

