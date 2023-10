MATCH QUART DE FINAL COUPE DU MONDE RUGBY / France – Afrique du Sud NISTOS Nistos, 15 octobre 2023, Nistos.

Nistos,Hautes-Pyrénées

Assistez à la diffusion des Quart de final de la Coupe du Monde de Rugby.

France – Afrique du Sud

Rdv Dimanche 15 Octobre à 19h, à la salle des fêtes Nistos

Partageons ce moment de sport ensemble.

Buffet et ambiance Bandas.

En collaboration avec le Restaurant le Refuge..

2023-10-15 19:00:00

NISTOS Salle des fêtes de Nistos

Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Watch the Rugby World Cup Quarter Final.

France – South Africa

Sunday October 15, 7pm, at the Nistos village hall

Let’s share this sporting moment together.

Buffet and Bandas atmosphere.

In collaboration with Restaurant le Refuge.

Vea los cuartos de final de la Copa del Mundo de Rugby.

Francia – Sudáfrica

Domingo 15 de octubre a las 19.00 horas, en el ayuntamiento de Nistos

Compartamos juntos este momento de deporte.

Buffet y bandas.

En colaboración con el Restaurante le Refuge.

Sehen Sie sich die Übertragung des Viertelfinales der Rugby-Weltmeisterschaft an.

Frankreich – Südafrika

Treffpunkt: Sonntag, 15. Oktober um 19 Uhr in der Festhalle Nistos

Lassen Sie uns gemeinsam diesen sportlichen Moment teilen.

Buffet und Bandas-Atmosphäre.

In Zusammenarbeit mit dem Restaurant le Refuge.

