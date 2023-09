Veau à la broche ! NISTOS Nistos, 8 octobre 2023, Nistos.

Nistos,Hautes-Pyrénées

À 12h00, le restaurant Le Refuge vous propose un repas Veau à la Broche animé par « Les Mâles au chœur de Tolosa » viande locale et circuit court).

Tarifs : 15€ (plat, fromage, dessert) – 10€ pour les enfants.

Sur réservation.

à 18h00, l’imprévu !.

2023-10-08

NISTOS au restaurant Le Refuge à la station de Nistos

Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



At 12:00 pm, Le Refuge restaurant offers a Veau à la Broche meal hosted by « Les Mâles au ch?ur de Tolosa » (local meat from Tolosa).

Price: 15? (main course, cheese, dessert) – 10? for children.

Reservations required.

at 6pm, the unexpected!

A las 12.00 horas, el restaurante Le Refuge servirá una comida de Ternera a la Broche ofrecida por « Les Mâles au ch?ur de Tolosa » (canales locales de distribución de carne y embutidos).

Precio: 15 euros (plato principal, queso y postre) – 10 euros para los niños.

Es necesario reservar.

a las 18.00 h, ¡lo inesperado!

Um 12:00 Uhr bietet Ihnen das Restaurant Le Refuge ein Kalbfleisch am Spieß an, das von « Les Mâles au ch?ur de Tolosa » (lokales Fleisch und kurze Transportwege) begleitet wird.

Preis: 15? (Hauptgericht, Käse, Dessert) – 10? für Kinder.

Reservierung erforderlich.

18:00 Uhr: Das Unerwartete!

