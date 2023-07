Fête de la Montagne NISTOS Nistos, 22 juillet 2023, Nistos.

Nistos,Hautes-Pyrénées

8h départ de la randonnée de 4h

9h départ de la randonnée de 2h

10h Marché gourmand et artisanal

10h GRAND BALTRAP laser

12 h apéritif concert

De alla pour acca

13 h paella géante 15 euros (enfants 10e)

15 h initiation baltrap femme et ado

16h démonstration de chiens de troupeaux

18 h l imprévue

20h Pasta party 10€.

8 a.m. Start of the 4-hour hike

9am start of 2h hike

10h Gourmet and craft market

10h GRAND BALTRAP laser

12 h aperitif concert

De alla pour acca

1 p.m. giant paella 15 euros (children 10e)

3 pm baltrap initiation for women and teens

4 pm herding dog demonstration

6 pm l unexpected

8 pm Pasta party 10?

a las 8h, comienzo de la marcha de 4 horas

9 h inicio de la caminata de 2 horas

10 h Mercado gastronómico y artesanal

10 h GRAN BALTRAP láser

12h concierto aperitivo

De alla para acca

13h paella gigante 15 euros (niños 10e)

15h introducción al baltrap para mujeres y adolescentes

16 h. demostración de perros pastores

18.00 h l inesperado

20 h Fiesta de la pasta ¿10?

8 Uhr Start der 4-stündigen Wanderung

9 Uhr Beginn der 2-stündigen Wanderung

10 Uhr Gourmet- und Kunsthandwerksmarkt

10 Uhr GRAND BALTRAP Laser

12 h Aperitif-Konzert

De alla für acca

13 Uhr Riesige Paella 15 Euro (Kinder 10e)

15 Uhr Einführung in Baltrap Frau und Teenager

16 Uhr Vorführung von Herdenhunden

18 Uhr l unvorhergesehen

20h Pasta-Party 10?

