Nistos en fête ! NISTOS, 16 juin 2023, Nistos. Le Refuge vous propose un repas Veau à la Broche animé par les chanteurs Eths Autes d’Aci (viande locale et circuit court). Tarifs : 15€ (plat, fromage, dessert) – 10€ pour les enfants Sur réservation.

The Refuge proposes a meal Veal à la Broche animated by the singers Eths Autes d'Aci (local meat and short circuit). Prices : 15? (dish, cheese, dessert) – 10? for children On reservation El Refugio propone una comida de Ternera a la Broche a cargo de los cantantes Eths Autes d'Aci (carne local y circuito corto). Precios : 15? (plato principal, queso, postre) – 10? para los niños Con reserva Das Refugium bietet Ihnen eine Mahlzeit Kalb am Spieß an, die von den Sängern Eths Autes d'Aci (lokales Fleisch und kurze Transportwege) musikalisch umrahmt wird. Preis: 15? (Hauptgericht, Käse, Dessert) – 10? für Kinder Auf Reservierung

