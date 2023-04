Balade du 1er mai Nistos-Cap Nestes NISTOS, 1 mai 2023, Nistos.

RDV à 8h30 à la salle des fêtes pour départ en randonnée au Cap Nestès.

Marche ouverte à tous, facile et gratuite.

12h00 : Apéritif à la salle des fêtes

Repas pour les marcheurs et non marcheurs :

Amuses bouches

Tartiflette et salade

Salade de fruits et brownie

Café et vin compris

Tarif : 13€ / pers.

Inscription pour le repas jusqu’au 26/04.

Après-midi conviviale : belote, pétanque, jeux de société, etc…

Le comité des fêtes se réserve le doit d’annuler la randonnée en cas d’intempéries..

2023-05-01 à 08:30:00 ; fin : 2023-05-01 . .

NISTOS à la salle des fêtes

Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Meeting at 8:30 am at the village hall to start a hike to Cap Nestès.

Walk open to all, easy and free.

12h00 : Aperitif at the village hall

Meal for walkers and non-walkers:

Appetizers

Tartiflette and salad

Fruit salad and brownie

Coffee and wine included

Price : 13? / pers.

Registration for the meal until 26/04.

Friendly afternoon : belote, petanque, board games, etc…

The festival committee reserves the right to cancel the excursion in case of bad weather.

Punto de encuentro a las 8.30 h en el ayuntamiento para un paseo hasta Cap Nestès.

Paseo abierto a todos, fácil y gratuito.

12.00 h: Aperitivo en el salón del pueblo

Comida para caminantes y no caminantes:

Aperitivos

Tartiflette y ensalada

Ensalada de frutas y brownie

Café y vino incluidos

Precio : 13? / pers.

Inscripción para la comida hasta el 26/04.

Tarde amistosa: belote, petanca, juegos de mesa, etc…

El comité del festival se reserva el derecho de anular el paseo en caso de mal tiempo.

Treffen Sie sich um 8:30 Uhr an der Festhalle, um eine Wanderung zum Cap Nestès zu starten.

Die Wanderung ist für alle offen, einfach und kostenlos.

12.00 Uhr: Aperitif in der Festhalle

Mahlzeit für Wanderer und Nichtwanderer :

Amuses bouches

Tartiflette und Salat

Obstsalat und Brownie

Kaffee und Wein inbegriffen

Preis: 13? / Pers.

Anmeldung für das Essen bis zum 26.04.

Geselliger Nachmittag: Belote, Petanque, Gesellschaftsspiele, etc…

Das Festkomitee behält sich das Recht vor, die Wanderung bei schlechtem Wetter abzusagen.

Mise à jour le 2023-04-19 par OT de Neste-Barousse|CDT65