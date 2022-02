Nist Nah La Malterie, 20 mars 2022, Lille.

Nist Nah

La Malterie, le dimanche 20 mars à 18:00

Peu sensible au concept de frontières, l’australien, **Will Guthrie**, a posé ses valises à Nantes en 2004. Jouant aux quatre coins du globe, il a, en une quinzaine d’années, gravé son empreinte parmi celles des plus singuliers batteurs et percussionnistes qui martèlent l’espace sonore des musiques expérimentales internationales. Avec son approche brute et pourtant érudite de l’instrument, on oublie la technique, on écoute la musique. Habitué à tourner en solo, on le croise aussi régulièrement entourés de la crème des stakhanovistes de la free music d’aujourd’hui (Oren Ambarchi, Mark Fell, Roscoe Mitchell, Anthony Pateras, Jean-Luc Guionnet) mais sa musique dépasse tous les carcans des identités restreintes. Avec : **Prune Bécheau** (gamelan), **Charles Dubois** (gamelan), **Thibault Florent**, **Amélie Grould** (gamelan), **Will Guthrie** (gamelan), **Mark Lockett** (gamelan), **Sven Michel** (gamelan), **Lucas Pizzini** (gamelan), **Arno Tukiman** (gamelan), **Colline Grosjean** (gamelan) Plus d’infos sur notre site internet : [https://muzzix.info/Nist-Nah-1835](https://muzzix.info/Nist-Nah-1835)

7€ abonnés – 9€ tarif plein

Retrouvez le musicien australien Will Guthrie et ses neuf batteurs et percussionnistes pour un concert inédit à la malterie!

La Malterie 42 rue Kuhlmann Lille Lomme Nord



