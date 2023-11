VILLAGE DE NOËL DE NISSAN-LEZ-ENSÉRUNE Nissan-lez-Enserune, 2 décembre 2023, Nissan-lez-Enserune.

Nissan-lez-Enserune,Hérault

Le Village de Noël de Nissan-Lez-Ensérune fait son grand retour du 2 décembre au 3 décembre ! Tous les incontournables de Noël seront là … de nombreux stands agrémentés de décorations féériques et de senteurs délicieuses. Les enfants ne seront pas en reste ! Des animations pour les plus petits seront également prévues. Et n’oubliez pas le spectacle de Noël le samedi 2 décembre à 18h30..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie



The Nissan-Lez-Ensérune Christmas Village is back from December 2 to December 3! All the Christmas essentials will be there… a host of stalls decorated with enchanting decorations and delicious scents. And children won’t be left out! There will also be entertainment for the little ones. And don’t forget the Christmas show on Saturday, December 2 at 6.30pm.

La Aldea Navideña de Nissan-Lez-Ensérune vuelve del 2 al 3 de diciembre Todo lo esencial de la Navidad estará allí… un sinfín de puestos decorados con encanto y deliciosos aromas. Y los niños no se quedarán atrás También habrá animación para los más pequeños. Y no se olvide del espectáculo de Navidad, el sábado 2 de diciembre a las 18.30 h.

Das Weihnachtsdorf in Nissan-Lez-Ensérune kehrt vom 2. Dezember bis zum 3. Dezember zurück! Alle unverzichtbaren Weihnachtsartikel werden hier zu finden sein … zahlreiche Stände, die mit märchenhaften Dekorationen und köstlichen Düften geschmückt sind. Auch die Kinder werden nicht zu kurz kommen! Auch für die Kleinsten wird es Animationen geben. Und vergessen Sie nicht die Weihnachtsshow am Samstag, den 2. Dezember um 18:30 Uhr.

