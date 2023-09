MONUMENT JEU D’ENFANT À ENSÉRUNE Nissan-lez-Enserune, 21 octobre 2023, Nissan-lez-Enserune.

Nissan-lez-Enserune,Hérault

En partenariat avec l’Association « Terre en l’ère », l’oppidum et le musée archéologique d’Ensérune propose de découvrir l’art de la construction en terre crue. Une technique utilisée dès le VIème siècle avant notre ère par les habitants de l’oppidum d’Ensérune.

Démonstration et atelier en continu !.

2023-10-21 10:30:00 fin : 2023-10-22 12:30:00. EUR.

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie



In partnership with the Association « Terre en l’ère », the Oppidum and the Musée archéologique d’Ensérune invite you to discover the art of building with unbaked clay. A technique used as early as the 6th century B.C. by the inhabitants of the Ensérune oppidum.

Continuous demonstrations and workshops!

En colaboración con la Asociación « Terre en l’ère », el Oppidum y el Museo Arqueológico de Ensérune le invitan a descubrir el arte de construir con arcilla sin cocer. Esta técnica es utilizada desde el siglo VI a.C. por los habitantes del oppidum de Ensérune.

¡Demostraciones y talleres continuos!

In Zusammenarbeit mit dem Verein « Terre en l’ère » bieten das Oppidum und das archäologische Museum von Ensérune die Möglichkeit, die Kunst des Bauens mit Lehm zu entdecken. Eine Technik, die bereits im 6. Jahrhundert v. Chr. von den Bewohnern des Oppidums von Ensérune angewandt wurde.

Vorführungen und Workshops am laufenden Band!

