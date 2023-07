FESTIVAL INVITATIONS EN DOMITIENNE: ANA CARLA MAZA Nissan-lez-Enserune, 27 août 2023, Nissan-lez-Enserune.

Nissan-lez-Enserune,Hérault

Dès le 18 août, retrouvez votre Festival InvitationS Patrimoines en Domitienne ! Des musiques variées, des lieux emblématiques et novateurs pour accueillir les artistes et les spectateurs, des soirées à thème tant pour la musique que pour les food-trucks, toujours gratuit et dans une ambiance bucolique et conviviale !.

2023-08-27 fin : 2023-08-27 . .

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie



From August 18, you’ll be able to enjoy your Festival InvitationS Patrimoines en Domitienne! A variety of music, emblematic and innovative venues to welcome artists and spectators, themed evenings for both music and food-trucks, always free of charge and in a bucolic and convivial atmosphere!

A partir del 18 de agosto, ¡podrá disfrutar de su Festival InvitationS Patrimoines en Domitienne! Música variada, lugares emblemáticos e innovadores para acoger a artistas y espectadores, veladas temáticas tanto musicales como gastronómicas, ¡siempre gratuitas y en un ambiente bucólico y acogedor!

Ab dem 18. August gibt es wieder das Festival InvitationS Patrimoines en Domitienne! Vielfältige Musik, symbolträchtige und innovative Orte, an denen Künstler und Zuschauer empfangen werden, Themenabende sowohl für die Musik als auch für die Food-Trucks, immer kostenlos und in einer bukolischen und geselligen Atmosphäre!

Mise à jour le 2023-07-08 par OT LA DOMITIENNE