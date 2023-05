NOCTURNE : COMPTOIR NISSAN LES VIGNERONS DU PAYS D’ENSÉRUNE Route de Poilhes, 21 juin 2023, Nissan-lez-Enserune.

Le caveau se transforme en bar à vins. Autour d’un tonneau ou assis à une table, venez profiter de l’agréable atmosphère de notre « Jardin des afters », restauration auprès de food truck locaux et variés.

Concert Live « Rue de la Soul », c’est dans une ambiance soul et jazz..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . .

Route de Poilhes

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie



The cellar is transformed into a wine bar. Around a barrel or seated at a table, come and enjoy the pleasant atmosphere of our « Jardin des afters », catering from local and varied food trucks.

Live concert » Rue de la Soul « , it is in a soul and jazz atmosphere.

La bodega se transforma en un bar de vinos. Alrededor de un barril o sentado en una mesa, venga a disfrutar del agradable ambiente de nuestro « Jardin des afters », atendido por food trucks locales y variados.

Concierto en directo « Rue de la Soul », en un ambiente de soul y jazz.

Der Weinkeller verwandelt sich in eine Weinbar. Um ein Fass herum oder an einem Tisch sitzend, genießen Sie die angenehme Atmosphäre unseres « Jardin des afters », Verpflegung durch lokale und vielfältige Foodtrucks.

Live-Konzert « Rue de la Soul », in einer Atmosphäre von Soul und Jazz.

Mise à jour le 2023-05-12 par OT LA DOMITIENNE