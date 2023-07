ESPRITS DES STEPPES: DÉCOUVREZ L’ART DES NOMADES DE MONGOLIE AU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE D’ENSÉRUNE ! Nissan-lez-Enserune, 17 juin 2023, Nissan-lez-Enserune.

Nissan-lez-Enserune,Hérault

Découvrez le fruit de 16 années de recherches archéologiques et anthropologiques menées en Haute-Asie par le Musée d’Anthropologie préhistorique de la Principauté de Monaco et l’Université nationale de Mongolie et l’Académie des Sciences de Mongolie ayant permis de révéler une civilisation jusqu’alors inconnue au cœur des steppes mongoles il y a plus de 3 000 ans et dont Gengis Khan est l’héritier.

2023-06-17 fin : 2023-09-17 . EUR.

Discover the fruit of 16 years of archaeological and anthropological research carried out in Upper Asia by the Principality of Monaco?s Museum of Prehistoric Anthropology, the National University of Mongolia and the Mongolian Academy of Sciences, revealing a hitherto unknown civilization in the heart of the Mongolian steppes over 3,000 years ago, of which Genghis Khan was the heir

Descubra el fruto de 16 años de investigaciones arqueológicas y antropológicas llevadas a cabo en la Alta Asia por el Museo de Antropología Prehistórica del Principado de Mónaco, la Universidad Nacional de Mongolia y la Academia de Ciencias de Mongolia, que revelan una civilización hasta ahora desconocida en el corazón de las estepas mongolas hace más de 3.000 años, cuyo heredero fue Gengis Kan

Entdecken Sie die Ergebnisse von 16 Jahren archäologischer und anthropologischer Forschung in Oberasien, die vom Museum für prähistorische Anthropologie des Fürstentums Monaco, der Nationalen Universität der Mongolei und der Mongolischen Akademie der Wissenschaften durchgeführt wurden und eine bis dahin unbekannte Zivilisation in der mongolischen Steppe vor mehr als 3000 Jahren enthüllen, deren Er

