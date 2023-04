LANCE DU JEU DE PISTE:, 19 mai 2023, Nissan-lez-Enserune.

Alizée et Mistral sont inquiets, le vent ne semble plus souffler depuis trop longtemps. Sur la crête des moulins, les feuilles ont arrêté de tournoyer, l’herbe semble figée, plus rien ne pousse les nuages… Aidez nos deux amis à réveiller l’esprit du vent afin qu’il souffle à nouveau, rieur, sur ton visage !.

2023-05-19 à ; fin : 2023-05-19 . .

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie



Alizée and Mistral are worried, the wind doesn’t seem to blow for too long. On the crest of the windmills, the leaves have stopped turning, the grass seems frozen, nothing pushes the clouds? Help our two friends to awaken the spirit of the wind so that it blows again, laughing, on your face!

Alizée y Mistral están preocupadas, el viento no parece soplar desde hace mucho. En la cresta de los molinos, las hojas han dejado de girar, la hierba parece congelada, nada empuja las nubes.. Ayuda a nuestras dos amigas a despertar el espíritu del viento para que vuelva a soplar, riendo, ¡en tu cara!

Alizée und Mistral machen sich Sorgen, denn der Wind scheint schon viel zu lange nicht mehr zu wehen. Auf dem Kamm der Mühlen haben die Blätter aufgehört, sich zu drehen, das Gras scheint erstarrt zu sein, nichts schiebt mehr die Wolken vor sich her? Hilf unseren beiden Freunden, den Geist des Windes zu wecken, damit er wieder lachend durch dein Gesicht weht!

Mise à jour le 2023-04-21 par OT LA DOMITIENNE