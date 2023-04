DÉGUSTATION LOCO LOCO Route de Poilhes, 12 mai 2023, Nissan-lez-Enserune.

Dégustation des Liqueurs LOCO LOCO de Cers

David, artisan liquoriste sera présent au caveau pour vous faire découvrir ses liqueurs « loco loco »..

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-12 . .

Route de Poilhes

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie



Tasting of the LOCO LOCO liqueurs of Cers

David, artisan liquorist will be present at the cellar to make you discover his liqueurs « loco loco ».

Degustación de licores LOCO LOCO de Cers

David, licorista artesano, estará presente en la bodega para hacerle descubrir sus licores « loco loco ».

Verkostung der LOCO LOCO Liköre aus Cers

David, ein handwerklicher Likörhersteller, wird im Weinkeller anwesend sein, um Ihnen seine « loco loco »-Liköre vorzustellen.

