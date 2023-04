BALADES BOTANIQUE À NISSAN Route de Poilhes, 15 avril 2023, Nissan-lez-Enserune.

Prenez un bol d’air entre amis ou en famille lors de nos balades patrimoine et botanique.

En partenariat avec les Amis de Nissan et accompagné par un guide passionné, notre territoire n’aura plus de secret pour vous… De retour à la cave, dégustation de nos cuvées.

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . EUR.

Route de Poilhes

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie



Take a breath of fresh air with friends or family during our heritage and botanical walks.

In partnership with the Friends of Nissan and accompanied by a passionate guide, our territory will have no more secrets for you? Back to the cellar, tasting of our wines

Respire aire fresco con amigos o en familia en nuestros paseos patrimoniales y botánicos.

En colaboración con los Amigos de Nissan y acompañados por un guía apasionado, nuestro territorio dejará de tener secretos para usted.. De vuelta a la bodega, degustación de nuestros vinos

Genießen Sie die frische Luft mit Freunden oder der Familie auf unseren Wanderungen durch das Kulturerbe und die Botanik.

In Zusammenarbeit mit den « Amis de Nissan » und in Begleitung eines passionierten Führers wird unsere Gegend kein Geheimnis mehr für Sie sein? Nach der Rückkehr in den Weinkeller können Sie unsere Weine probieren

