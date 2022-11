Nishtiak ! La Russie en stop et en musique Descartes Descartes Catégories d’évènement: Descartes

Indre-et-Loire

Nishtiak ! La Russie en stop et en musique Descartes, 9 décembre 2022, Descartes. Nishtiak ! La Russie en stop et en musique

21 Avenue François Mitterrand Descartes Indre-et-Loire

2022-12-09 – 2022-12-09 Descartes

Indre-et-Loire 2 EUR 2 10 Guitariste-chanteur, Jules Moreau décide en 2019 de partir découvrir la Sibérie en stop… En hiver !

Sur place, sa maîtrise de la langue russe et sa guitare sont des passeports qui lui permettent de découvrir la magie de la Russie, de Saint-Pétersbourg au Baïkal.

Il revient quatre mois plus tard la tête remplie de musique, d’anecdotes et souvenirs qu’il livre dans son récit de voyage en musique.

Alors, à quoi s’attendre ? Ni totalement concert, conférence ou one-man show, le spectacle est à la fois tout ça.

Cette manifestation culturelle se veut être une manière de se retrouver loin des affres de la guerre et constater ainsi qu’au-delà des affrontements meurtriers existe une autre Russie : celle de l’amitié, de l’humour mais aussi de la découverte de l’autre.

francerussiecei@aol.com +33 6 65 15 36 21

