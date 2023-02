Niro + Timea LE NORMANDY, 4 mars 2023, SAINT LO.

Niro : Le patron est de retour ! Après 18 mois de silence musical, Niro s’apprête à dévoiler son douzième album intitulé avec justesse Taulier. Un projet remarquablement pluriel, cohérent et incisif qui marque en apothéose les 10 ans de carrière de l’artiste. Pour marquer le coup, Niro s’est entouré d’invités prestigieux (Niska, Alpha Wann, Tayc, Sofiane Pamart et ElGrandeToto) qui ne font pas de la figuration. Sans oublier le prometteur Tig, dernière signature de son label Ambition Music qu’il a fondé en 2017. Dans des registres profondément différents, Taulier révèle toutes les facettes de cet artiste complet et complexe. Comme un voyage à l’intérieur de ses inspirations, une exploration de ses sens, ce nouvel album tourne une nouvelle page dans la carrière de Niro. Si bien que ce dernier n’hésite pas à le qualifier de « meilleur album » de sa discographie. Première partie : Timéa est une artiste émergente compositrice, autrice et interprète. Entre une trap et un R’n’B alternatif influencé par 070 Shake, Sevdaliza ou encore Laylow, elle chante ses textes en français d’une voix cristalline sous autotune. En collaboration avec des producteurs comme 99 (Chanceko, La Fève, Lala &ce), et Seak (Laylow, Khali, Bushi) pour ses projets, Timéa s’attache également à la scène (Bellevilloise, Dock B, L’Autre Canal). Elle vient d’être sélectionnée par le Collectif (Wit., Brö, Bianca Costa) où elle se fera accompagner par des professionnel.le.s de la musique pendant 1 an et remporte la finale régionale Grand Est du Buzz Booster (2022). Ouverture des portes 20h00 Début du concert 20h30

LE NORMANDY SAINT LO Place du Champ de Mars Manche

