Niro + SDM LE METAPHONE, 3 mars 2023, OIGNIES.

Niro + SDM LE METAPHONE. Un spectacle à la date du 2023-03-03 à 20:30 (2023-03-03 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

LE 9-9BIS (3-1069183) presente ce concert Fort de son premier album studio “Ocho“, certifié disque de platine, de ses 6 singles d’or et de ses 2 singles de platine, SDM a imposé au hip hop français son flow sombre et puissant, ainsi que sa musicalité irrésistible. Il a présenté, en décembre dernier, son second album “Liens du 100“?: une prise de parole puissante et homérique à la hauteur de SDM, nouveau prince du rap ardent, sensible et conquérant. Placement libre / Ouverture des portes 30 minutes avant l’heure du concert (1 heure en cas de forte affluence)Réservation PMR :03 21 08 08 00

Votre billet est ici

LE METAPHONE OIGNIES 9-9BIS CHEMIN DU TORDOIR Pas-de-Calais

LE 9-9BIS (3-1069183) presente ce concert Fort de son premier album studio “Ocho“, certifié disque de platine, de ses 6 singles d’or et de ses 2 singles de platine, SDM a imposé au hip hop français son flow sombre et puissant, ainsi que sa musicalité irrésistible. Il a présenté, en décembre dernier, son second album “Liens du 100“?: une prise de parole puissante et homérique à la hauteur de SDM, nouveau prince du rap ardent, sensible et conquérant.

Placement libre / Ouverture des portes 30 minutes avant l’heure du concert (1 heure en cas de forte affluence)

Réservation PMR :03 21 08 08 00.20.0 EUR20.0.

Votre billet est ici