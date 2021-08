NIRO le moulin, 12 mars 2022, Marseille.

NIRO

le moulin, le samedi 12 mars 2022 à 20:30

Noureddine Bahri, plus connu sous le nom de Niro commence a se faire connaitre dans le rap underground, tel qu’en témoigne le nombre des invités du « street album » Niroshima III apparu en 2007. Il faut en effet un certain charisme pour convaincre Six Coups MC, Alibi Montana, Rockin’ Squat et Seth Gueko de se réunir sur un projet encore amateur. En peu de temps, le rappeur est la première signature du label Street Lourd créé par des membres de la galaxie Mafia K’1 Fry en 2004. Révélé par plusieurs compilations, c’est en 2012 que la tension monte d’un cran avec la sortie de son album Paraplégique avec « Dans ton kwaah » soutenu par Seth Gueko et Lino. Après une courte pause, Niro reprend le micro et le chemin du rap avec l’album Rééducation (2013), Il s’impose alors comme l’une des valeurs montantes du rap français avec la sortie l’année suivante de Miraculé, sur lequel figure un duo explosif avec Kaaris. En 2015, pas moins de cinq extraits, répartis sur l’année, annoncent la sortie en novembre de l’album Si Je Me Souviens. Dans la nuit du 26 au 27 mai 2016, Niro sort une nouvelle mixtape Or Game sans promotion et en surprise totale. Quelques mois après, en décembre 2016, Niro Les Autres son quatrième album qui est rapidement certifié disque d’or avec 50 000 ventes. C’est le premier disque d’or de sa carrière. 6 mois après, Niro ne chôme pas et reviens avec une nouvelle surprise, un nouvel album intitulé OX7, qui est suivi deux semaines plus tard de M8RE qui en est le complément. Il présente par la même occasion la chaîne de son label indépendant Ambition Music à travers 2 clips sortis le jour de la sortie du projet. Avril 2018, il sort son album nommé Mens Rea (« esprit criminel » en latin) sans l’aide des médias connus… Le Blésois s’est aujourd’hui imposé comme une valeur sûre du game. Sa palette musicale n’a fait que s’élargir comme nous prouve son récent titre En Double Appel, extrait du projet STUPEFIANT, symbole de ses 10 ans de carrière.

24.99€ en pré-vente / 27 € sur place

le moulin 47 boulevard Perrin, 13013 Marseille



