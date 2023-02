NIRO + 1ere partie LA RODIA – LE BAR BESANCON Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs

NIRO + 1ere partie LA RODIA – LE BAR, 6 mai 2023, BESANCON. NIRO + 1ere partie LA RODIA – LE BAR. Un spectacle à la date du 2023-05-06 à 20:30 (2023-05-06 au ). Tarif : 26.0 à 26.0 euros. LE BRUIT QUI PENSE (L-R-20-5699/L-R-20-5701) présente en accord avec Arachnée : ce concert. Le patron est de retour ! Après 18 mois de silence musical, Niro s’apprête à dévoiler son douzième album intitulé avec justesse Taulier. Un projet remarquablement pluriel, cohérent et incisif qui marque en apothéose les 10 ans de carrière de l’artiste.Ouverture des portes : 19H30Réservation PMR: 03 81 87 86 00 Votre billet est ici LA RODIA – LE BAR BESANCON 4 AVENUE DE CHARDONNET Doubs LE BRUIT QUI PENSE (L-R-20-5699/L-R-20-5701) présente en accord avec Arachnée : ce concert. Le patron est de retour ! Après 18 mois de silence musical, Niro s’apprête à dévoiler son douzième album intitulé avec justesse Taulier. Un projet remarquablement pluriel, cohérent et incisif qui marque en apothéose les 10 ans de carrière de l’artiste. Ouverture des portes : 19H30 Réservation PMR: 03 81 87 86 00 .26.0 EUR26.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu LA RODIA - LE BAR Adresse 4 AVENUE DE CHARDONNET Ville BESANCON Tarif 26.0-26.0 lieuville LA RODIA - LE BAR BESANCON Departement Doubs

LA RODIA - LE BAR BESANCON Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

NIRO + 1ere partie LA RODIA – LE BAR 2023-05-06 was last modified: by NIRO + 1ere partie LA RODIA – LE BAR LA RODIA - LE BAR 6 mai 2023 LA RODIA - LE BAR BESANCON

BESANCON Doubs