Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le samedi 15 février 2020 à 14:00

Connaissez-vous Nip & Nimp, les jumeaux que tout oppose ? Sorti de l’imagination tarabiscotée de Lionel Serre (qui fit une partie de ses études à l’Esaab de Nevers) et destiné à un jeune public, ce petit duo à bouille ronde démontre haut la main que ce qui se ressemble ne s’assemble jamais très bien ! Glissez-vous dans leurs pull-overs et incarnez ces deux zigotos dans une mise en scène dessinée par Lionel Serre et photographiée par François Bouchet avec des dialogues de votre invention. Profitez-en pour ramener un cliché-souvenir inédit de votre week-end ! À lire : Nip & Nimp en voiture, Les fourmis rouges, 2019. ATELIER Entrée libre sans inscription À partir de 5 ans sans limite d’âge Dédicaces possibles tout au long de l’après-midi

Entrée libre sans inscription

Atelier et dédicaces Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

2020-02-15T14:00:00 2020-02-15T18:00:00

