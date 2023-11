Apprentissage Now #6 Niort Tech Niort Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Niort Apprentissage Now #6 Niort Tech Niort, 5 décembre 2023, Niort. Apprentissage Now #6 Mardi 5 décembre, 09h30 Niort Tech Sur inscription Cet événement, dédié à l’alternance, s’adresse aux professionnel·les de l’orientation, psy EN (conseiller·ères d’orientation), référent·es métiers, parents d’élèves, et a pour vocation de présenter les formations et métiers du numérique avec un focus sur la cybersécurité. Au programme de cette matinée : présentation par l’OPCO Atlas des avantages et modalités de la formation en apprentissage ;

interventions de professionnel·les de la filière numérique ;

témoignages d’une entreprise de la cybersécurité & d’un élève en alternance ;

Des ressources documentaires (guides métiers, listing de cursus, vidéos) seront également mises à votre disposition. Niort Tech 12 avenue Jacques Bujault, 79000 Niort Niort 79000 Centre-Ville Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

2023-12-05T09:30:00+01:00 – 2023-12-05T12:00:00+01:00

