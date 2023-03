Retour d’affection rapide – Récupérez votre ex, rituel amoureux réussi Résidence Espace et Vie, 20 mars 2023 08:30, Niort.

Le retour d’affection rapide, c’est l’art de travailler avec les forces de la nature et les forces de l’invisible pour favoriser et déclencher les changements positifs dont nous avons besoin, en vue d’une vie meilleure. Ces moyens, utilisés de tout temps et partout, ne sont contraires à aucune religion.

Le retour affectif ou d’affection (pour résumer : faire revenir son ex) est probablement la demande que les occultistes professionnels reçoivent le plus. C’est un domaine sensible et complexe, qui touche à la souffrance émotionnelle de personnes fragilisées par une rupture amoureuse et exploitée, souvent sans vergogne, par des charlatans, pseudo-sorciers, marabouts et autres « professionnels » qui ont bien flairé le filon. Dans cet article, je vais vous donner mon avis d’occultiste d’un point de vue éthique et technique, en vous montrant ce qu’implique le rituel de retour affectif.

En quoi consiste un rituel de retour affectif

Cet acte magique consiste à faire naître le désir amoureux chez un homme ou chez une femme. La motivation liée à ce désir que va ressentir cette personne peut être plutôt sentimentale ou sexuelle en fonction des énergies utilisées ou de sa propre sensibilité.

Le plus souvent, le sorcier ou le mage créé un lien énergétique entre le demandeur du rituel et sa victime pour attirer l’un et l’autre, créer une dépendance affective, influence les sentiments de la victime pour qu’elle regrette une éventuelle rupture, etc. Le pratiquant va donc influencer soit les émotions d’une personne (corps astral) et/ou son mental (corps mental). Il y a en conséquence différentes techniques, mais globalement, on vise à aboutir au même objectif. Toutes ces techniques sont des pratiques d’envoûtements.

C’est un rituel qui manipule le désir et les envies d’une personne contre son gré. Pour reprendre une imagerie qui parlera à tous : le sorcier/mage et son demandeur travaillent explicitement contre le libre arbitre de la victime.

Commençons ainsi déjà par dénoncer ce que certains « professionnels » de la magie vous promettront : non, ce n’est pas un rituel de « magie blanche » et ce, peu importe la manière de le faire. Je n’aime pas utiliser la catégorisation manichéenne « magie blanche »/ »magie noire » (car elle c’est une vision très personnelle), mais si vous vous posez la question de quel côté de la barrière de la morale vous allez vous trouver, je vous réponds clairement que vous ne serez pas dans la plus vertueuse des deux. Et ce, même si le rituel est rempli de prières chrétiennes, que vous faites appel aux Anges, à l’Univers, à Jésus ou Aphrodite (une déesse de l’Amour). Il faut différencier les forces que vous utilisez pour un acte magique et son objectif.

Les forces et entités utilisées

La majorité des occultistes utilisent des forces énergétiques ou des entités, esprits ou divinités afin d’atteindre leurs objectifs. Peu de pratiquants utilisent directement leurs énergies personnelles pour faire ce type de travail.

Les forces utilisées gravitent le plus souvent autour des divinités liées à l’Amour (Vénus, Aphrodite, …), des traditions vaudoues, africaines, tribales ou religieuses (que ce soit lié au christianisme ou à l’islam).

Le fait d’utiliser une force intermédiaire présente l’avantage de la facilité d’abord : c’est l’entité qui va travailler depuis les plans subtils sur la personne qui est la cible du rituel. D’autre part, le second avantage, c’est qu’elle va prendre une partie de la charge retour du rituel à la place de l’officiant. Si cette question vous intéresse, je vous conseille de lire mon article sur le prétendu triple retour en magie.

Le désavantage principal de passer par un intermédiaire, c’est que comme un « artisan », il prend sa commission. Chaque magie/sorcier a une relation personnelle avec les forces qu’il fréquente. Certaines divinités ou énergies demanderont en échange de leur intervention une forme de sacrifice, d’offrande, une vénération ou de dévotion pieuse. Il n’y a donc rien de gratuit.

Pour en revenir au cas du rituel de retour affectif, différencions l’officiant (celui qui pratique le rituel) et le demandeur. Les deux sont concernés par les conséquences du rituel. L’officiant recevra une énergie en retour, qu’il sera plus ou moins apte à gérer, soit en la dérivant, soit en la supportant, grâce à l’aide d’une entité intermédiaire. Le demandeur, lui, aura forcément un retour énergétique, certes de moins importance, mais surtout des conséquences dans le plan matériel, à savoir dans sa vie personnelle.

Y a-t-il des retours affectifs qui fonctionnent ?

Oui, il en existe. Mais les praticiens capables de faire de tels rituels ne courent pas les rues et souvent ne communiquent que rarement dessus. Et encore moins accepteront de faire ce genre de rituels pour une autre personne…

Si vous trouvez un praticien qui est capable de réaliser ce genre de rituels, cela vous coûtera sans doute (très) cher. Il faudra aussi un certain nombre d’éléments propres aux rituels, qui pourront être difficiles à trouver (mais que je ne détaillerai pas ici).

Donc si on vous vend un « retour d’affection garanti 72h grâce à de puissants pouvoirs familiaux » pour 100€, inutile de vous dire que c’est une arnaque…

