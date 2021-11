Niort Niort Deux-Sèvres, Niort Atelier d’écriture Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Atelier d’écriture Niort, 13 février 2022 10:00, Niort. Dimanche 13 février 2022, 10h00 Sur place renseignements et inscription par mail ou tel atelier d’écriture dominical Les ateliers (entre parenthèses) vous proposent de partager le plaisir d’écrire, de manier les mots, la langue en explorant l’autobiographie, la fiction, la poésie, les jeux d’écriture etc. Calendrier atelier d’écriture – 10h 13h

Dimanche 14 novembre – 12 décembre 2021 09 janvier – 13 février – 13 mars – 10 avril – 08 mai – 12 juin – 10 juillet 2022 renseignements & inscription : atelier.entre.parentheses79[at]gmail.com 06 86 34 95 67 Niort Niort 79000 Niort Deux-Sèvres dimanche 13 février 2022 – 10h00 à 13h00

Heure : 10:00 - 13:00