Forum national de l’ESS et de l’innovation sociale 30 décembre 2023 – 1 janvier 2024 Niort Sur inscription

Prendre soin des personnes, des territoires et du vivant

Cette édition 2024 marque les 10 ans du Forum National de l’Économie Sociale et Solidaire et de l’Innovation Sociale. Ce temps fort de l’ESS souhaite, avec ses partenaires nationaux et régionaux, valoriser le dynamisme et la modernité des projets et des acteur-rice-s existant-e-s sur l’ensemble du territoire.

Pendant 3 jours, le Forum de l’ESS & de l’IS proposera des conférences, des ateliers participatifs ou encore des expositions où les 2000 participant·es attendu·es pourront vivre et faire vivre les valeurs de l’ESS.

Au programme durant 3 jours:

16 parcours thématiques – 1 parcours thématique = conférence introductive, ateliers participatifs, tables rondes et mini-conférences

2000 participant-e-s

Une opportunité unique pour se former, inspirer, réfléchir et débattre autour de ce modèle économique respectueux et ambitieux qu’est l’Économie Sociale et Solidaire.

S’inscrire : Forum national ESS & IS : Inscription (forum-ess.fr)

Les 30, 31/01 et 01/02 à Niort

Un événement organisé par la CRESS et ESS France en partenariat avec la Région Nouvelle Aquitaine et la Banque des Territoires

