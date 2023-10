Les Matinales de la Cession-Transmission du Niortais NIORT Niort Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Les Matinales de la Cession-Transmission du Niortais

Mardi 7 novembre 2023 entre 9h et 12h30, à Prahecq
Mercredi 8 novembre 2023 entre 9h et 12h30, à Mauzé sur le Mignon
Jeudi 9 novembre 2023 entre 9h et 12h30, à Niort
Vendredi 10 novembre 2023 entre 9h et 12h30, à Echiré

NIORT
Niort 79000
Deux-Sèvres
Nouvelle-Aquitaine

2023-11-07T09:00:00+01:00 – 2023-11-07T12:30:00+01:00

