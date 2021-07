Niort Musée Bernard d'Agesci Deux-Sèvres, Niort Voir le monde et écrire Musée Bernard d’Agesci Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Voir le monde et écrire Musée Bernard d’Agesci, 1 juillet 2021 18:30-1 juillet 2021 19:30, Niort. Jeudi 1 juillet, 18h30 Entrée libre https://www.niortagglo.fr/sortir-visiter/patrimoine-et-musees/musee-bernard-dagesci/agenda-du-musee/agenda/la-5e-saison-conference-voir-le-monde-et-ecrire-18285/index.html Conférence sur les écrivains-voyageurs Après avoir parcouru le monde durant 13 ans et publié leurs récits, Anne et Laurent Champs-Massart se penchent sur la figure de l’écrivain-voyageur. De Marco Polo à Nicolas Bouvier, en passant par René Caillié, Alexandra David- Néel ou Ella Maillart, ils interrogent le lien qui unit la découverte du monde à la littérature. Actuellement en résidence d’écriture sur le territoire de Niort Agglo dans le cadre du festival « La 5e Saison », ils vous convient à une conférence ce jeudi 1er juillet au musée Bernard d’Agesci. Gratuit. Musée Bernard d’Agesci 26, avenue de Limoges, 79 000 Niort, Deux-Sèvres 79000 Niort La Burgonce Deux-Sèvres jeudi 1er juillet – 18h30 à 19h30

Détails Heure : 18:30 - 19:30 Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Bernard d'Agesci Adresse 26, avenue de Limoges, 79 000 Niort, Deux-Sèvres Ville Niort lieuville Musée Bernard d'Agesci Niort