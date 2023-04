Soy de Cuba Viva la Vida! – Tournée LE MOULIN DU ROC, 9 avril 2023, NIORT.

Soy de Cuba Viva la Vida! – Tournée LE MOULIN DU ROC. Un spectacle à la date du 2023-04-09 à 17:00 (2023-04-04 au ). Tarif : 39.0 à 47.0 euros.

INDIGO PRODUCTIONS (Lic 2-3 : 1068465-64) présente : ce spectacle. Cette histoire, c’est la rencontre de deux eìtoiles, une danseuse cubaine hors-pair et un boxeur d’une eìleìgance d’exception que tout semble pourtant opposer. Sauf, peut-e?tre, la salsa… et l’amour ! Voici conteì le destin d’Ayala et de Jesus, deux eìtoiles en route vers le firmament de leur art, dans une lutte sans merci pour la vie. De la veìneìrable manufacture de cigares ouÌ l’on pousse souvent les tables le soir pour faire place aÌ la musique et aÌ la danse jusqu’aux mythiques salles de boxe hors d’a?ges de La Havane, en route pour une comeìdie musicale en forme de voyage inoubliable aux rythmes cubains, interpreìteìe par des musiciens et danseurs parmi les meilleurs de leur i?le. Voici « Soy de Cuba II », un hymne aÌ la liberteì absolue et aÌ la vie, pour clamer haut et fort, sur fond de musiques coloreìes et de danses fieìvreuses : « ! Viva la vida ! » Numérotation pour les accès pour personnes à mobilité réduite : 05 79 58 00 10. Michael Xerri, Julie Dayan, Rembert Egues Michael Xerri, Julie Dayan, Rembert Egues

LE MOULIN DU ROC NIORT 9 Boulevard Main Deux-Sèvres

