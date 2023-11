Chicago Blues Festival : Marquise Know+ Dexter Allen + Lady A LE CAMJI, 10 décembre 2023, NIORT.

Dexter Allen + Lady A LE CAMJI. Un spectacle à la date du 2023-12-10 à 18:00 (2023-12-08 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

Licences 2-PLATESV-R-2022-002829 et 3-PLATESV-R-2022-002832 Partenariat 109/Théâtre Gabrielle Robi Gratuit pour les moins de 12 an(s) Style : Blues Un partenariat 109 / Théâtre Municipal Gabrielle Robinne Après une belle cuvée 2022, la 53e édition de la tournée Chicago Blues Festival poursuit son renouveau avec un plateau 100 % inédit ! Né en 1991 à Saint Louis dans l’État du Missouri qu’il n’a jamais quitté, Marquise Knox fait partie de cette nouvelle génération de bluesmen qui n’a pas grand-chose à envier à ses illustres aînés. Descendant d’une famille profondément ancrée dans le blues, pour laquelle cette musique rythme le quotidien et les grands événements de la vie, Marquise reçoit tout jeune, une éducation musicale par l’intermédiaire de ses grands-parents. Pour l’accompagner, ce seront deux musiciens inédits sur les scènes françaises, le guitariste et chanteur Dexter Allen et la chanteuse Lady A, qui prendront place à ses côtés ! Tarif réduit : un justificatif vous sera obligatoirement demandé le soir du concert. En cas de non présentation, l’organisateur se réserve le droit de vous demander la différence avec le tarif plein. Chicago Blues Festival

LE CAMJI NIORT 3 rue de l’Ancien musée Deux-Sèvres

