Party & Bullshit #3 Boris Viande + La Sottise & Friends LE CAMJI. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 20:30 (2023-12-02 au ). Tarif : 9.8 à 9.8 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) Les copains de La Sottise sont de retour au Camji pour la 3ème édition de la « Party & Bullshit » ! Le concept est très simple : Pour la Party : un live electro, un live hip-hop, des dj sets. Pour le Bullshit : ça reste entre nous. __________________________________ ? BORIS VIANDE ? #TechnoRomantique Boris Viande enchaîne depuis 2010 une centaine de DJ sets par an, dans les métropoles européennes, les villes moyennes françaises et les villages bretons. Passé.e du ska ukrainien à l’electrubaci, iel intègre des influences orientales, celtiques et indiennes. Multi-instrumentiste et à l’initiative du label VLAD, Boris est un.e obsédé.e du tempo, possédé.e du phrasé, prêt.e à toutes les compromissions pour que la musique du monde sorte du musée.

LE CAMJI NIORT 3 rue de l’Ancien musée Deux-Sèvres

