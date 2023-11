Broken Back + Rio Vero LE CAMJI, 23 novembre 2023, NIORT.

Tarif : 23.85 à 23.85 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) BROKEN BACK // Pop Folk Repéré sur les réseaux en 2014 alors qu’il empilait les millions d’écoutes avec sa pop folk lumineuse, le jeune artiste « indie-alternative » originaire de Bretagne Broken Back part alors immédiatement sur les routes à la rencontre de son public. Les centaines de milliers de fans, les millions de vues commencent à grimper. Sony US le repère et le signe. Les choses continuent de s’emballer, le rêve de se tisser. C’est aujourd’hui après 300 concerts aux quatre coins du monde (dont deux Olympias complets, Solidays, les Francofolies de La Rochelle, le Montreux Jazz Festival), une nomination aux victoires de la musique en révélation scène en 2017, son premier albumdisque d’or en France, et platine à l’international que l’artiste cumule aujourd’hui plus de 500 millions de d’écoutes. Son nouvel album à paraitra en septembre prochain. Il viendra le défendre sa pop lumineuse sur la scène du Camji le 23 novembre ! RIO VERO // Pop Electro Pour le début de soirée, laissez-vous envoûter par la pop electro cosmique de Rio Vero Le personnage de Rio Vero délivrera un discours artistique global, où les approches visuelles et sensitives, qu’elles battent à 120 pulsations analogiques par minute ou qu’elles relèvent du dépouillement, ne laissent pas indifférent celui ou celle disposé(e) au(x) voyage(s).

LE CAMJI NIORT 3 rue de l’Ancien musée Deux-Sèvres

