Rise & Fall Festival LE CAMJI, 8 novembre 2023, NIORT.

Rise & Fall Festival LE CAMJI. Un spectacle à la date du 2023-11-08 à 20:30 (2023-11-08 au ). Tarif : 11.8 à 11.8 euros.

RISE OF THE NORTHSTAR [Metal] Rise Of The Northstar tire son essence des bas-fonds du Shibuya des 80’s et de la culture japonaise : mangas et furyos font partie intégrante de l’univers du groupe dont les textes, la musique et l’imagerie mixent le New York hardcore des 90’s à des riffs metal trash dévastateurs. Après un premier EP en 2012, puis trois albums entre 2014 et 2018, le quintet dark français est de retour, plus fort que jamais. Du changement dans la formation, le groupe reprend avec deux nouveaux membres. oujours armé d’une rage adolescente, toujours obsédé par le metal des 90’s comme par les grooves hip-hop qui inspire son flow, ROTN est l’une des formations metal françaises majeure de sa génération. Tokyo n’a qu’à bien se tenir, l’Étoile approche. + HARDMIND + WHO I AM Acod, Destinity, Lysistrata, Mars Red Sky, Moonreich, Birds In Row, Rise of the Northstar, This Will Destroy You, GRANDMA’S ASHES, The Guru Guru Acod, Destinity, Lysistrata, Mars Red Sky, Moonreich, Birds In Row, Rise of the Northstar, This Will Destroy You, GRANDMA’S ASHES, The Guru Guru

Votre billet est ici

LE CAMJI NIORT 3 rue de l’Ancien musée Deux-Sèvres

11.8

EUR11.8.

