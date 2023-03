Carrefours Emploi Niort Atlantique L’Acclameur Niort Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Carrefours Emploi Niort Atlantique L’Acclameur, 8 juin 2023 10:00, Niort. Venez décrocher votre contrat au salon emploi Carrefours Emploi Niort Atlantique le 8 juin de 10h00 à 17h00 à L’Acclameur Jeudi 8 juin, 10h00 1

7ème édition du principal rendez-vous du travail en Poitou-Charentes avec la présence de très nombreux employeurs en face-à-face proposant de multiples offres d’emploi et de formation à des candidats avec ou sans expérience, diplômés ou non, en recherche d’un emploi, d’un apprentissage, d’une orientation ou d’une mobilité professionnelle. L’Acclameur 50 rue Charles Darwin Souché Niort 79000 Deux-Sèvres

