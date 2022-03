Exposition « Les Petits mythos » du 25 mars au 08 avril 2022. Espace Culturel E.Leclerc à Niort Espace Culturel E.Leclerc à Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Exposition « Les Petits mythos » du 25 mars au 08 avril 2022. Espace Culturel E.Leclerc à Niort Espace Culturel E.Leclerc à Niort, 25 mars 2022 08:00, Niort. 25 mars – 7 avril Sur place Entrée libre Cette exposition aura lieu à l’Espace Culturel E.Leclerc à Niort (37 Rue Jean Couzinet, 79 000 Niort) du lundi au samedi de 9h à 20h (entrée libre). Du 25 mars au 08 avril 2022, l’Espace Culturel E.Leclerc à Niort propose une exposition tirée de la série de bandes dessinées humoristiques jeunesse “Les Petits mythos”, dont le premier album est paru en 2012. À cette occasion, le dessinateur Philippe Larbier sera présent pour dédicacer ses bandes dessinées, le 26 mars de 11h à 19h. Cette série, destinée aux enfants à partir de 8 ans, comprend douze albums illustrés par Philippe Larbier et scénarisés par Christophe Cazenove, est éditée par Bamboo Édition. “Les Petits mythos” est une série de bandes dessinées qui vulgarise la mythologie grecque auprès des plus jeunes mettant en scène des caricatures des dieux, déesses, héros et créatures de la mythologie gréco-romaine. “Les Petits mythos”, 12 BD : Foudre à gratter Les Petits mythos (vol. 1), Le grand Icare (vol. 2), Les titans sont durs (vol. 3), Poséidon d’avril (vol. 4), Détente aux enfers (vol. 5), Les dessous de l’Odyssée (vol. 6), Les raclées d’Héraclès (vol. 7), Centaure parc (vol. 8), Les râteaux de la Méduse (vol. 9), Vainqueur par chaos (vol. 10), Crète party (vol. 11), Hermès conditionné (vol. 12). Espace Culturel E.Leclerc à Niort 37 Rue Jean Couzinet, 79 000 Niort 79000 Niort Souché Deux-Sèvres vendredi 25 mars – 08h00 à 20h00

samedi 26 mars – 08h00 à 20h00

lundi 28 mars – 08h00 à 20h00

mardi 29 mars – 08h00 à 20h00

mercredi 30 mars – 08h00 à 20h00

jeudi 31 mars – 08h00 à 20h00

vendredi 1er avril – 08h00 à 20h00

samedi 2 avril – 08h00 à 20h00

lundi 4 avril – 08h00 à 20h00

mardi 5 avril – 08h00 à 20h00

mercredi 6 avril – 08h00 à 20h00

jeudi 7 avril – 08h00 à 20h00

Détails Heure : 08:00 - 20:00 Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Espace Culturel E.Leclerc à Niort Adresse 37 Rue Jean Couzinet, 79 000 Niort Ville Niort Age maximum 99 lieuville Espace Culturel E.Leclerc à Niort Niort Departement Deux-Sèvres

Espace Culturel E.Leclerc à Niort Niort Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niort/

Exposition « Les Petits mythos » du 25 mars au 08 avril 2022. Espace Culturel E.Leclerc à Niort Espace Culturel E.Leclerc à Niort 2022-03-25 was last modified: by Exposition « Les Petits mythos » du 25 mars au 08 avril 2022. Espace Culturel E.Leclerc à Niort Espace Culturel E.Leclerc à Niort Espace Culturel E.Leclerc à Niort 25 mars 2022 08:00 Espace Culturel E.Leclerc à Niort Niort Niort

Niort Deux-Sèvres